إنتر ميلان يُحدد سعر بيع لاعبه الكرواتي إيفان بيريسيتش

يعد الكرواتي إيفان بيريسيتش، لاعب إنتر ميلان، أحد أهم أهداف مانشستر يونايتد، لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة. وذكرت صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" الإنجليزية أن إنتر ميلان سيوافق على بيع بيريسيتش، إذا تلقى عرضا بقيمة 40 مليون يورو، وذلك بعد إبداء أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت للشياطين الحمر، رغبته في الحصول على خدمات اللاعب.

بيريسيتش كان أيضا هدفا رئيسيا للبرتغالي جوزيه مورينيو، خلال فترة توليه تدريب مانشستر يونايتد. وبحسب الصحيفة، فإن اليونايتد سيواجه منافسة مع أتلتيكو مدريد، الذي تواصل أيضًا مع إنتر لضم اللاعب.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن إنتر ميلان يُخطط لتوفير سيولة مالية من أجل التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط لاتسيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وهو ما قد يدفعه لبيع بعض لاعبيه. جدير بالذكر أن بيريسيتش خاض 8 لقاءات كاملة فقط، في 18 مشاركة هذا الموسم بالدوري الإيطالي، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

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