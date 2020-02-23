محكمة مصرية تصدر قراراها بشأن بطلان انتخابات النادي الأهلي

قررت محكمة القضاء الإداري المصري وقف دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها محمود الخطيب وأعضاء قائمته والتي استندت إلى عدم إدراج أعضاء "الشيخ زايد" في الجمعية العمومية. وقرار المحكمة بخصوص دعوى رفعها وائل عوض ومحروس بدر (أعضاء بالنادي الأهلي)، تضمن تعليقها لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 68 من اللائحة الاسترشادية للنادي الأهلي. وقالت الدعوى التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء "أعضاء الشيخ زايد" في الجمعية العمومية رغم حصولهم على حكم قضائي واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.