جوميز يمنح الهلال التعادل أمام النجم الساحل في نهائي كأس زايد

سجل الفرنسي جوميز، نجم الهلال السعودي، هدف التعادل لفريقه أمام النجم الساحلي التونسي، في نهائي بطولة كأس زايد للاندية العربية الأبطال.

وجاء هدف الهلال في الدقيقة 64 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها سالم الدوسري في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وضعها على يمين حارس المرمى.

وكان فريق النجم الساحلي التونسي، قد حسم الشوط الأول من مباراة نهائي كأس زايد للأندية العربية، أمام نظيره الهلال السعودي بهدف دون مقابل عن طريق كريم العريبي.

ويلتقي الهلال مع الفريق التونسي في نهائي البطولة، والذي يستضيفه ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وكان الهلال قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على مواطنه أهلي جدة بركلات الترجيح، فيما تأهل النجم الساحلي بعدما تمكن من إقصاء المريخ السوداني.