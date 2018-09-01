توقيف جيرارد بيكيه متلبسا بارتكاب مخالفة مرورية في برشلونة

أوقفت شرطة البلدية في مدينة برشلونة شمال شرق إسبانيا، جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، متلبسا بارتكاب مخالفة مرورية صريحة، وفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، السبت. واعترض رجال الشرطة بيكيه بينما كان يقود سيارته في منطقة ليكسامبل في المدينة، وهو يحمل رخصة غير صالحة للقيادة، بعد أن تم تسجيل 12 نقطة سوداء عليه، مما يعني أنه غير مسموح له بالقيادة.
وبحسب قوانين السير المعمول بها في البلاد، فإنه لا يحق لمن يحصل على 12 نقطة سوداء، بسبب المخالفات المرورية قيادة السيارة، وهو قانون معمول به في دول أوروبية عدة. وفي حال تمت إدانة بيكيه بـ"جريمة القيادة بدون رخصة"، فسيتم تغريم اللاعب حتى 6 آلاف يورو، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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