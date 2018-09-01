توقيف جيرارد بيكيه متلبسا بارتكاب مخالفة مرورية في برشلونة

أوقفت شرطة البلدية في مدينة برشلونة شمال شرق إسبانيا، جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، متلبسا بارتكاب مخالفة مرورية صريحة، وفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، السبت. واعترض رجال الشرطة بيكيه بينما كان يقود سيارته في منطقة ليكسامبل في المدينة، وهو يحمل رخصة غير صالحة للقيادة، بعد أن تم تسجيل 12 نقطة سوداء عليه، مما يعني أنه غير مسموح له بالقيادة.

وبحسب قوانين السير المعمول بها في البلاد، فإنه لا يحق لمن يحصل على 12 نقطة سوداء، بسبب المخالفات المرورية قيادة السيارة، وهو قانون معمول به في دول أوروبية عدة. وفي حال تمت إدانة بيكيه بـ"جريمة القيادة بدون رخصة"، فسيتم تغريم اللاعب حتى 6 آلاف يورو، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر.