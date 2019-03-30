تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك في قمة بطولة الدوري المصري

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الزمالك، اليوم السبت، في قمة بطولة الدوري المصري.الأهلي يحل ضيفًا على الزمالك، في السابعة مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في لقاء مؤجل من الجولة 17 بالمسابقة المحلية.

ويتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري برصيد 53 نقطة، متقدمًا على الأهلي صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.

ودفع لاسارتي في تشكيل الأهلي أمام الزمالك اليوم بحسام عاشور لتعويض غياب كريم نيدفيد الموقوف.

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك اليوم في قمة الدوري

حـراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى، أيمن أشرف، سعد الدين سمير، على معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، ناصر ماهر، جونيور أجايى، رمضان صبحى.

خط الهجوم: مروان محسن.