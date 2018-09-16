رونالدو يقود فريقه يوفنتوس للفوز على ساوولو

قاد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على ساسوولو بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل هدفي يوفنتوس رونالدو في الشوط الثاني بالدقيقتين 50 و65 ، فيما سجل لساوولو السنغالي باباكار في الدقيقة 91 ، ليرتفع رصيد يوفنتوس إلى 12 نقطة بالمركز الأول ، وتوقف رصيد ساسوولو عند 7 نقاط بالمركز الثالث .
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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