رونالدو يقود فريقه يوفنتوس للفوز على ساوولو

قاد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على ساسوولو بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي يوفنتوس رونالدو في الشوط الثاني بالدقيقتين 50 و65 ، فيما سجل لساوولو السنغالي باباكار في الدقيقة 91 ، ليرتفع رصيد يوفنتوس إلى 12 نقطة بالمركز الأول ، وتوقف رصيد ساسوولو عند 7 نقاط بالمركز الثالث .