كوليبالي الي الشرطه العراقي

وافق المالي ساليف كوليبالي، على الانتقال إلى صفوف فريق الشرطة العراقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، قد صرح بإن مباراة فيتا كلوب الكونغولي أمس،

وربما تكون الأخيرة لـ «كوليبالي» مع النادي الأحمر.ومن المنتظر أن ينهي «كوليبالي»، إجراءات انتقاله إلى الشرطة العراقي، خلال الساعات القليلة المقبلة.وكان «كوليبالي»،

قد انضم لصفوف الأهلي، في الصيف الماضي، وشارك في معظم مباريات الفريق الأحمر، لكن الجهاز الفني للفريق استقر على الاستغناء عن خدماته

الوطن المصريه