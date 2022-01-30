مُنتخبا مصر والمغرب يتعادلان إيجابيًا في الوقت الأصلي ويحتكمان للأشواط الإضافية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الوقت الأصلي من عمر مباراة مصر والمغرب في دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 ويحتكم منتخبا مصر والمغرب إلى الأشواط الإضافية لحسم الفائز من اللقاء، لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي وكان سفيان بوفال افتتح التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 7 من علامة الجزاء.

وأدرك منتخب مصر التعادل بهدف لمحمد صلاح في شباك منتخب المغرب من خلال متابعة رائعة لكرة داخل منطقة الجزاء أسكنها شباك منتخب المغرب في الدقيقة 53 ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره المغربي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حاليا بالكاميرون، اليوم الأحد 30 يناير في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.