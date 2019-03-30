تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي في القمة 117 من الدوري المصري

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تشكيل فريقه لمباراة الأهلي في لقاء القمة 117 المحدد له بعد قليل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.الزمالك يلاقي غريمه التقليدي الأهلي في تمام السابعة مساء علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالمسابقة الأكبر علي المستوي المحلي.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم وهو متصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53، بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف.

وقرر جروس الاعتماد على كل من حازم إمام بدلا من حمدي النقاز ومحمد عبد الغني على حساب محمود علاء في تشكيل الزمالك الأساسي أمام الأهلي اليوم.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي اليوم في مباراة القمة 117

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف أوباما ومحمود كهربا واحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: خالد بوطيب