تشيلسي يتقدم على بيرنلي بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق تشيلسي على مضيفه بيرنلي، بهدف دون رد بالشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".هدف الشوط الأول الوحيد جاء من توقيع النجم المغربي جاء من تسديدة أرضية قوية، في الدقيقة 26 من عمر المباراة، على يسار بوب حارس مرمى بيرنلي، بعد تمريرة مميزة من مهاجم البلوز تامي أبراهام.