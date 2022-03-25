منتخب المغرب يتأخر أمام الكونغو الديمقراطية بهدف في الشوط الأول

تأخر منتخب المغرب أمام الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل، فى المباراة المقامة حاليا على ملعب "الشهداء" بمدينة كينشاسا، فى ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ويستضيف المغرب مباراة الإياب الثلاثاء المقبل أحرز يوان ويسا هدف التقدم لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 12 من زمن المباراة.