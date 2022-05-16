حرمان الرجاء المغربي من جمهوره مباراتين وغرامة 44 ألف دولار بسبب أحداث لقاء الأهلي المصري

وجهت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات لنادى الرجاء المغربى عقب الأحداث التى شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا وقررت لجنة الانضباط فرض عقوبة على الرجاء بمباراتين بدون جماهير لمباراتهم المقبلة في مسابقات الاتحاد الأفريقى، فضلا عن غرامة قدرها 24 ألف دولار أمريكي، لاستخدام الدخان والقنابل والليزر ورمي الزجاجات ؛ بالإضافة إلى غرامة قدرها 20 ألف دولار لفشل النادى فى توفير التدابير الأمنية اللازمة.