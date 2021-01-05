برشلونة يعلن سلبية اختبارات فيروس كورونا للفريق

أعلن برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء، عن سلبية جميع الاختبارات التى خضع لها جميع أفراد الفريق، صباح اليوم، وبالتالى سيعود الفريق لخوض التدريبات، استعداد لمواجهة أتلتيك بلباو، مساء غدا الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الثانية، من منافسات الليجا.

وأكد بيان برشلونة، على أن جميع الاختبارات التى خضع لها جميع أفراد الفريق جاءت سلبية، وبالتالي سيجري التدريب فى السادسة من مساء اليوم، وسيتحدث الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى للفريق عقب نهاية التدريبات مباشرة.وأضاف بيان النادى الكتالونى، أن سلبية المسحات التى خضع جميع أفراد الفريق، يعنى أن الفريق جاهزا لخوض مواجهة أتلتيك بلباو، مساء غد الأربعاء.