الكاف يعلن تغريم الوداد المغربي 18 ألف دولار بسبب شغب جماهيره

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فرض عقوبات على نادي الوداد فى بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بسبب سوء السلوك، فى مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 من الشهر الجاري، بسبب أحداث مباراة شباب بلوزداد فى الدور ربع النهائي يوم 24 أبريل الماضى. وكانت جماهير الوداد المغربى قد اقتحمت أرض الملعب للاحتفال بالصعود وألقوا ببعض المخلفات فى مباراتهم ضد شباب بلوزداد.

جاء عقوبات الاتحاد الأفريقى

- فرض غرامة مالية قدرها 8 آلاف دولار على الوداد بسبب رمي الزجاجات من جماهيره.

- فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف على الوداد لاقتحام الجماهير الملعب وعدم الالتزام بالإجراءات الأمنية.

- فى حالة عدم الامتثال لهذه التعليمات، ستقوم لجنة الانضباط بفرض عقوبة باللعب بدون جمهور فى مباراتي الوداد التاليتين.