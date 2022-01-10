حادث يتسبب في تأخر وصول منتخب غانا للملعب قبل مواجهة المغرب

تأخرت حافلة منتخب غانا لكرة القدم عن الوصول لملعب أحمدو أهيدجو لمواجهة منتخب المغرب، فى إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أفريقيا، المقامة حاليا في الأراضى الكاميرونية.وتعرضت الحافلة التي تقل المنتخب الغاني لحادثة سير فى طريقها إلى ملعب أحمدو أهيدجو، لكنها ليست بالخطيرة ولم تسفر عن إصابات أو أضرار فى صفوف بعثة المنتخب الغاني، وفقا لما جاء فى موقع Le360 المغربى.ويصطدم منتخب المغرب، فى مستهل مشواره بحثاً عن لقب كأس أمم أفريقيا الثانى فى تاريخه بعد 43 عاماً، بنجوم غانا السمراء، فى مواجهة نارية بالجولة الأولى للمجموعة الثالثة، من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى : ياسين بونو

الدفاع : أشرف حكيمي - آدم ماسينا - رومان سايس - سامي مايي

الوسط : سليم أملاح - عمران لوزا - زكريا أبوخلال

الهجوم : عزالدين أوناحي - سفيان بوفال

فيما جاء تشكيل غانا الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: جوزيف والكوت

خط الدفاع: أندري يادوم - - بابا عبد الرحمن - دانييل أمارتي - أليكساندر دجيكو

خط الوسط : توماس بارتي - جوردان أيو - كمال الدين سليمانا - بابا أدريسا

خط الهجوم: أندري أيو - جوزيف بنستيل