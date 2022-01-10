جالاتا سراي يُعلن فسخ التعاقد مع المدرب فاتح تريم لسوء النتائج

أعلن نادي جالاتا سراي التركي، بشكل رسمي اليوم الاثنين، فسخ عقد مدربه فاتح تريم بسبب سوء النتائج خلال الآونة الأخيرة سواء على المستوى المحلى أو الأوروبى. ونشر جالاتا سراي التركي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري مصطفى محمد، بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي وحسابه على توتير أكد فه فسخ عقد مدربه فاىتح تريم بالتراضى بين الطرفين. وجائ في البيان ، نظرًا لأننا اتفقنا بشكل متبادل مع فاتح تيريم ، الذي تولى المسؤولية معنا لنجاح استراتيجية كرة القدم التي نؤمن بها كإدارة لمستقبل نادينا ، فلن يستمر في منصبه الحالي بصفته المدير الفني لنادينا اعتبارًا من اليوم.

وأضاف البيان ، على هذا الطريق نسير سويًا من أجل جالاتا سراي ، حقق بلدنا ونادينا نجاحات كبيرة لا حصر لها ؛ سنستمر دائمًا في الاستفادة من أفكار وخبرات فاتح تيريم لاعب جالاتا سراي ، الذي حقق نجاحًا يجعلنا جميعًا فخورًا في أوروبا هذا الموسم أيضًا. وأتم البيان المذيل بتوقيع بوراك دايموند، رئيس نادي جالاتا سراي الرياضي، نود أن نشكر معلمنا فاتح نيابة عن نادي جالاتا سراي الرياضي ومجتمعنا ، وخاصة إدارتنا ، على خدماته الرائعة من الماضي إلى الحاضر. وكان جالاتا سراي قد فعّل بند الشراء الدائم في عقد مصطفى محمد، القادم من نادي الزمالك، حيث دفع 4 ملايين دولار في نهاية العام الماضي.