نادال يعود إلى التدريبات بعد شهر من إصابته

أعلن نجم كرة المضرب الإسباني رافائيل نادال اليوم الاثنين عودته إلى التدريبات بعد شهر من إصابة في أضلعه، وذلك قبل نحو شهر من بطولة "رولان غاروس" المفضلة لديه على أرض ترابية وكتب نادال البالغ 35 عاما والمتوج برولان غاروس 13 مرة قياسية، عبر حسابه في "تويتر": "أول تمرين هادئ اليوم بعد أربعة أسابيع غياب عن ملاعب التنس. يا لها من إثارة دخول الأراضي الترابية مجددا".

وأصيب حامل لقب 21 بطولة كبرى (رقم قياسي) في الضلع القوسي الثالث اليساري خلال النهائي الذي خسره بشكل مفاجئ أمام الأمريكي تايلور فريتز في نهائي ماسترز "إنديان ويلز" 3-6 و6-7، ما دفع النجم الإسباني إلى الإعلان في 22 مارس الماضي أنه سيغيب بين أربعة وستة أسابيع وبعد غيابه عن أولى بطولات الدورات الترابية البارزة في مونتي كارلو، بمقدور ابن مايوركا العودة لخوض ماسترز مدريد (2-8 مايو) ثم روما (9-15 مايو) وقبل خسارته أمام فريتز، حقق نادال انطلاقة رائعة في 2022 مع 20 انتصارا متتاليا توج خلالها بدورات ملبورن وأستراليا وأكابولكو.