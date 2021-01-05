يوفنتوس يعلن إصابة الكولومبي كوادرادو بفيروس كورونا

أعلن يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة لاعبه الكولومبى خوان كوادرادو، بفيروس كورونا المستجد، بعد إيجابية المسحة الأخيرة التى خضع لها جميع أفراد الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام ميلان، مساء غدا الأربعاء، فى قمة مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

وأكد بيان يوفنتوس، على أنه خلال الفحوصات المنصوص عليها في البروتوكول المعمول به، ظهر خوان كوادرادو إيجابيًا بفيروس كورونا المستجد، خضع اللاعب للعزل الذاتى وهو بدون أعراض.ويغيب الجناح الكولومبى، صاحب الـ 32 عاما، عن صفوف فريق السيدة العجوز، خلال موقعة ميلان، المقرر لها فى العاشرة إلا الربع من مساء غدا الأربعاء، ضمن الجولة السادسة عشر من الكالتشيو.

وغاب كوادرادو، عن صفوف اليوفى، خلال مواجهة أودينيزي الأخيرة فى الدوري الإيطالي، الأحد الماضى، والتى انتهت بفوز يوفنتوس 3 – 1، بعد تعرضه للطرد فى مواجهة فيورنتينا، بالجولة قبل الماضية.ويحتل يوفنتوس، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 27 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع فريق نابولى، بينما يتصدر ميلان، برصيد 37 نقطة.