هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين قبل قليل

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم وفاة إبراهيم خليل أولمز، مدرب الأداء لفريق إسكندرون سبور أحد فرق دوري الدرجة الثانية التركي بعد أن تواجد في المنطقة التي وقع بها الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا.

وغرد الاتحاد التركي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" لقد علمنا بحزن عميق أن إبراهيم خليل أولمز، مدرب الأداء الرياضي بفريق إسكندرون سبور أحد فرق دوري الدرجة الثانية فقد حياته في الزلزال الذي ضرب بلادنا".

وأضاف الاتحاد:" رحم الله إبراهيم خليل أولمز وتعازينا لعائلته وأسرته ولمجتمع إسكندرون سبور".

وأتم الاتحاد التركي بيانه:" بهذه المناسبة.. مرة أخرى نتمنى رحمة الله على جميع مواطنينا المتواجدين تحت الأنقاض والشفاء العاجل لمصابينا والتعازي لأمتنا الحبيبة ونتمنى أن تنتهي هذه الأيام ولن تعود مرة أخرى".

وضرب زلزال بقوّة 7.8 درجات فجر يوم الإثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة مسفرًا عن مقتل ما يزيد عن 500 شخص على الأقلّ في البلدين فضلاً عن أضرار جسيمة استنادا إلى حصيلة غير نهائية.