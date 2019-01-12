مدرب الوحدة ينفي التعاقد مع أي لاعب من الدوري المصري

أكد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الوحدة أن فريقه لا يرغب في ضم أي لاعب آخر من الدوري المصري في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وكان الوحدة قد أعلن عن تعاقده مع الكونغولي كاسونجو كابونجو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع خيار اعادة الشراء.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج اللعيب عبر “ام بي سي مصر”، أن بعض الوكلاء واللاعبين يستغلون اسمه لتواجده في الدوري السعودي، لتسويق أنفسهم، موضحا أن فريقه سيضم لاعبين من أوروبا”. وأشار ميدو إلى أن المناخ في الوحدة السعودي، أعاد له الحنين للتدريب مرة أخرى، موضحا أن مهنته الأساسية هي التدريب.