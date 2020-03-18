ريال مدريد يعلن تعليق النشاط الرياضي

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني تعليق النشاط الرياضي، سواء التدريبات أو المباريات، وإغلاق مكاتب خدمة الأعضاء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إسبانيا.