مدرب الزمالك السابق يوجه رسالة إلى صالح جمعة

وجه أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق، رسالة إلى صالح جمعة لاعب فريق الأهلي ومنتخب مصر، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للأحمر في الفترة الأخيرة.

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس": اللعب للأهلي والزمالك غير كل الأندية، لأنهم لديهم قواعد، وجماهير تختلف عن أي نادٍ آخر".

وأضاف: "حزين جدا على ضياع موهبة مثل صالح جمعة، هو لاعب جيد، وسيشعر بالفرق عند الرحيل عن الأهلي، والانتقال إلى أندية وسط".

وتابع:" أتمنى أن يعود صالح جمعة إلى الطريق الصحيح ويكون مثل عبدالله أخوه في الزمالك، الذي يؤدي بشكل جيد، ولم يتسبب في أي مشكلة داخل الفريق".

واختتم: "لما تبطل كورة هيكون نفسك بس تتمرن مع النادي مش تلعب ماتش".

يذكر أن صالح جمعة يعاني من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية للأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.