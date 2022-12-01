النصيري يضيف الهدف الثاني للمغرب في شباك كندا

الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر. وأحرز حكيم زياش هدف تقدم المغرب في الدقيقة الرابعة ثم أضاف يوسف النصري الثاني في الدقيقة 23.

وقلص المدافع المغربي، نايف أكرد الفارق لمنتخب كندا بتسجيله لهدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40.