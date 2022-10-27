يويفا يُغرم آيندهوفن 40 ألف دولار قبل مباراة أرسنال في الدوري الأوروبي

وقع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، غرامة مالية على فريق آيندهوفن الهولندي، قبل مواجهة أرسنال السابعة إلا الربع مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

قرر الإتحاد الأوروبي، منع فريق آيندهوفن من بيع تذاكر مباراته التالية خارج ملعبه في بطولة الدوري الأوروبي، بعد خروج جماهيره عن النص خلال مباراة أرسنال الإنجليزي على ملعب "الإمارات" يوم الخميس الماضي كما تم تغريم آيندهوفن 40 آلف دولار، بسبب إلقاء المقذوفات والشغب الجماهيري وإلحاق أضرار بملعب الإمارات معقل أرسنال.