الأمن التونسي يدفع بقوات إضافية للسيطرة على شغب الجماهير قبل مباراة الأهلي
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الأمن التونسي يدفع بقوات إضافية للسيطرة على شغب الجماهير قبل مباراة الأهلي

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العرب اليوم - الأمن التونسي يدفع بقوات إضافية للسيطرة على شغب الجماهير قبل مباراة الأهلي

الأهلي المصري
تونس - العرب اليوم

دفع الأمن التونسي بقوات إضافية للسيطرة على الشغب الجماهيرى فى ملعب حمادي ‏العقربي برادس قبل مباراة الأهلي والترجي. وغادر طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي بقيادة فيكتور جوميز ملعب حمادي ‏العقربي برادس، منذ قليل، بسبب عدم قدرته على أداء عمليات الإحماء نظرًا لانتشار الغاز ‏المسيل.‏

كما غادر لاعبو الأهلي ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم ‏على التنفس بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع، للسيطرة على شغب ‏جماهير نادي الترجي في المدرجات بعد دقائق من عمليات الإحماء.‏ويبحث الجهاز الطبي للفريق عن حلول لإزالة عمليات الاختناق التي أصابت اللاعبين لعدم ‏التأثير عليهم في المباراة.‏

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الأمن التونسي يدفع بقوات إضافية للسيطرة على شغب الجماهير قبل مباراة الأهلي الأمن التونسي يدفع بقوات إضافية للسيطرة على شغب الجماهير قبل مباراة الأهلي



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