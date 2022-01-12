رسمياً ريال بيتيس يُجدد عقد نبيل فقير حتى عام 2026

أعلن نادي ريال بيتيس الاسباني، بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد لاعبه الفرنسي، نبيل فقير ، حتى عام 2026، ليدافع عن ألوان الفريق لمواسم قادمة، ونشر نادى ريال بيتيس، بيان عبر موقعه الرسمي وعلى حسابه على توتير يؤكد تجديد عقد الاعب الفرنسي لأربع سنوات مقبلة حتى 2026. فقد وقع عقد نبيل فقير عقد تجديده مع ريال بيتيس بشكل نهائي بعد عدة أشهر من المحادثات ، لذلك وقع الدولي الفرنسي بالفعل على تمديد عقده الحالي ، الذي انتهى في عام 2023 ، لعدة مواسم أخرى ، حتى يونيو 2026 بالتأكيد. ن.