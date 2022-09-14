القبض على عدد من مشجعي فريق دينامو زغرب لحوزتهم أسلحة بيضاء وقنابل
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القبض على عدد من مشجعي فريق دينامو زغرب لحوزتهم أسلحة بيضاء وقنابل

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العرب اليوم - القبض على عدد من مشجعي فريق دينامو زغرب لحوزتهم أسلحة بيضاء وقنابل

نادى إنتر ميلان الإيطالي
ميلانو - العرب اليوم

ألقت شرطة ميلانو منذ قليل علي عدد من المشجعين التابعين لفريق دينامو زغرب الكرواتي، وذلك قبل إنطلاق مباراة فريق ميلان الإيطالي أمام نظيره دينامو زغرب الكرواتي

 

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القبض على عدد من مشجعي فريق دينامو زغرب لحوزتهم أسلحة بيضاء وقنابل القبض على عدد من مشجعي فريق دينامو زغرب لحوزتهم أسلحة بيضاء وقنابل



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