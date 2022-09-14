القبض على عدد من مشجعي فريق دينامو زغرب لحوزتهم أسلحة بيضاء وقنابل

ألقت شرطة ميلانو منذ قليل علي عدد من المشجعين التابعين لفريق دينامو زغرب الكرواتي، وذلك قبل إنطلاق مباراة فريق ميلان الإيطالي أمام نظيره دينامو زغرب الكرواتي