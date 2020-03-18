منتخب ألمانيا يتبرع بـ 2.5 مليون يورو ضد تفشي فيروس كورونا

ذكرت وسائل الإعلام العالمية أن العديد من لاعبي منتخب ألمانيا لكرة القدم أعلنوا التبرع بمبلغ مالي قدره 2.5 مليون يورو لمساعدة الجهود العلمية والبحثية ضد تفشي فيروس كورونا في البلاد ودول العالم كافة.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر فى وقت سابق تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) إلى العام المقبل بسبب انتشار وباء فيروس كورونا فى دول العالم.

وكان اتحاد كرة القدم النرويجي قد أعلن في وقت سابق أن البطولة الأوروبية قد تأجلت إلى العام المقبل وجاء القرار النهائى عقب اجتماع مسؤولي الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو كونفرانس مؤخرا.

يذكر أن دوريات كرة القدم في العديد من الدول الأوروبية علّقت مبارياتها، كما علّقت بطولات دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الأوروبي، عقب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في عموم القارة الأوروبية.

كما أصيب عدد من اللاعبين والمدربين بالفيروس، أو أمروا بعزل أنفسهم مما أدى إلى تعليق المباريات.

وناقش اجتماع اليويفا فكرة إجراء دورة مصغرة لحسم دورتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي لمعالجة ازدحام الجدول الناتج عن انتشار فيروس كورونا فى العالم.