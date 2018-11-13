يتفاوض النادي الأهلي، مع الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم في نادي "مصر المقاصة"، محمود وحيد استعدادًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم موقع "صدى البلد" أن اللاعب أبدى رغبته في التواجد داخل جدران القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن رغبته الأولى هي اللعب للمارد الأحمر.

وطالب اللاعب مسئولي الأهلي بالدخول في مفاوضات رسمية مع "المقاصة" من أجل إنهاء الصفقة، بخاصة أنه مرتبط بعقد رسمي مع فريقه ولا يحق له التوقيع لأي نادٍ من دون الحصول على موافقة "المقاصة".