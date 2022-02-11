الشرطة الفرنسية تعلن سبب انفجار سيارة السائق الفرنسي في رالي داكار في السعودية

أفاد مصدر مطلع، بأن الانفجار الذي استهدف سيارة السائق الفرنسي فيليب بروتون في رالي داكار الصحراوي 2022 في السعودية، نجم على الأرجح عن "عبوة ناسفة يدوية الصنع".وأوضح المصدر اليوم الجمعة، أن النيابة العامة الوطنية في قضايا مكافحة الإرهاب زارت السعودية مع محققي المديرية العامة للأمن الداخلي وفنيين من الشرطة العلمية والتقنية وتمكنوا من أخذ عينات من السيارة المستهدفة.