برشلونة يغري جماهيره بهدية ثمينة لاختيار أجمل هدف عبر التاريخ

أجرى الموقع الرسمى لنادى برشلونة استفتاءً بين جماهيره لاختيار أجمل أهداف النادى على الإطلاق ووصلت إلى المحطة الأخيرة بالإعلان عن المنافسة النهائية لأجمل أهداف البلوجرانا.

وشهدت الأهداف النهائية المرشحة سيطرة ليونيل ميسي على معظمها بجانب هدف الريمونتادا ضد باريس سان جيرمان وهو الهدف السادس فى المباراة التى انتهت بفوز العملاق الكتالوني 6/1 في دوري أبطال أوروبا.

وسيمنح النادى هدية لأحد جماهيره المشاركين في الاستفتاء الذي بدأ أمس ويستمر حتى 27 مارس الجاري، وسيحصل الفائز على تذكرتين VIP لمباراة نهائي كأس الملك أمام فالنسيا على ملعب إشبيلية يوم 25 مايو المقبل، بجانب تحمل النادي تكاليف الانتقالات والإقامة.