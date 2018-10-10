الأهلي يتعادل مع الترسانة بهدف في الشوط الأول

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف مع الترسانة في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام ضمن لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تقدم الترسانة بهدف مباغت عن طريق هشام رجب في الدقيقة 4 من بداية اللقاء قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق محمد شريف في الدقيقة 37.الترسانة بدأ المباراة بشكل جيد ونجح في استغلال الارتباك الأحمر وسجل هدف التقدم، وبعد الهدف بدا الأهلي تائهًا داخل الملعب بعض الوقت.

وبمرور الوقت بدأ الأهلي يستعيد تماسكه حيث كاد يتعادل عن طريق مؤمن زكريا ولكنه أهدر انفراد كامل بحارس مرمى الترسانة.وكلل محمد شريف مجهوده بتسجيل هدف التعادل للأهلي قبل نهاية الشوط