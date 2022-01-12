منتخب تونس يرفض استكمال مباراة مالي ويقدم شكوى للكاف لإعادة المباراة
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منتخب تونس يرفض استكمال مباراة مالي ويقدم شكوى للكاف لإعادة المباراة

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العرب اليوم - منتخب تونس يرفض استكمال مباراة مالي ويقدم شكوى للكاف لإعادة المباراة

مباراة تونس ضد مالي
تونس - العرب اليوم

 رفض منتخب تونس استكمال المباراة أمام نظيره مالي بعد طلب اللجنة المنظمة للكان المقامة حالياً بالكاميرون عقب اشهار الحكم الزامبي جياني سيكازوي انهاء اللقاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة.عاد هيلدر مارتينز دي كارفاليو، الحكم الرابع، مع المساعدين لاستئناف المباراة بدون الحكم الأول سيكازوي، وعاد لاعبو مالي إلى الملعب، ورفض التوانسة العودة، ليطلق الحكم صفارة نهاية المباراة بفوز مالي.

وأعلن منتخب تونس التقدم بشكوى رسمية الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم يطلب فيها إعادة اللقاء رافضاً استكمال الدقائق الخمسة من جديد.وقرر جاني سيكازوي استكمال مباراة تونس ضد مالي، والتي قام بإنهائها في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، على ملعب "ليمبي ستاديوم" بعد 30 دقيقة من الآن، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

ودعا سيكازوي لاعبي منتخب تونس ومالي، إلي النزول إلي أرضية الملعب واستكمال المباراة، ويرفض لاعبى تونس العودة إلى الملعب.فى واقعة غريبة فى مباراة تونس ومالى بطلها الحكم الزامبى جاني سيكازوي مباراة تونس ضد مالي، فى كأس الأمم الأفريقية ، مرتين قبل موعدها الأصلى ، الأولى فى في الدقيقة 85 معتقدا أنها الدقيقة 95 .. ولكنه عاد بعدها واكمل المباراة لينهيها فى الدقيقة 89:55.. ودون وقت اضافى ، ليشهد الملعب هرج ومرج من الجانب التونسي اعتراضا على قرار الحكم.

أثار قرار سيكازوري غضب لاعبي منتخب تونس والجهاز الفني بقيادة منذر الكبير، مما أدي إلي حالة من المشاحنات داخل الملعب، لكن تم إخراج الحكم تحت حراسة أمنية مشددة.وتغلب منتخب مالي على تونس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، على ملعب "ليمبي ستاديوم".

كان منتخب مالي الأكثر إستحواذا طوال أحداث الشوط الأول على حساب تونس، لكن بدون خطورة حقيقة على مرمي بشير بن سعيد حارس منتخب نسور قرطاج.وهدد منتخب مالي مرمي تونس، بكرة عرضية خطيرة لكن تسبق رأس مهاجم النسور وتمر بسلام على مرمي بن سعيد.

فيما ظهر منتخب تونس بأداء متواضع أمام مالي، ولم يقدم الأداء الهجومي المنتظر طوال أحداث الـ 445 دقيقة الأولي من المباراة.واصل منتخب مالي سيطرته في الشوط الثاني أمام تونس، ونجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 48، ويسددها إبراهيما كوني معلناً عن تقدم النسور بهدف.

في الدقيقة 56، سدد وهبي الخزري نجم منتخب تونس كرة ثابتة قوية، لكن يتصدي لها حارس مالي ببراعة ويحولها إلي ركنية، ثم يسدد السخيري رأسية رائعة بعد عرضية نموذجية من المثلوثي الظهير الأيمن لمنتخب تونس، لكن تمر بجوار قائم مالي.

وحصل منتخب تونس على ركلة جزاء مستحقة في الدقيقة 77، لكن أهدرها وهبي الخزري بعدما تصدي لها مونكورو ببراعة.بهذة النتيجة، يحصد منتخب مالي أول 3 نقاط في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، فيما يظل منتخب تونس بدون رصيد من النقاط،ومن المقرر أن يواجه منتخب موريتانيا نظيره جامبيا بنفس الجولة في المجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا.

 

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منتخب تونس يرفض استكمال مباراة مالي ويقدم شكوى للكاف لإعادة المباراة منتخب تونس يرفض استكمال مباراة مالي ويقدم شكوى للكاف لإعادة المباراة



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