ريال مدريد يستعد للإعلان عن صفقة ضم ديفيد ألابا الأسبوع المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية إعلان ريال مدريد تعاقده مع الظهير الأيسر النمساوى ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، الأسبوع المقبل مع اقتراب توقيع اللاعب عقود انضمامه للنادى الملكى.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ديفيد ألابا أصبح قريبا للغاية من ارتداء قميص ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، بعد توصل اللاعب لاتفاق نهائي حول بنود عقده مع إدارة النادى الملكى.

وأضافت الصحيفة، أن نجم بايرن ميونخ يرغب فى أن يعلن الميرنجى عن صفقة انضمامه للفريق خلال الأسبوع المقبل، خاصة بعد دخوله بآخر 6 أشهر فى عقده مع الفريق البافارى.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت فى وقت سابق إلى أن ريال مدريد سوف يمنح ديفيد ألابا راتبا يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا، وبعقد يمتد لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم المقبل، بعد رفضه الاستمرار مع بايرن ميونخ، بعد عدم موافقته على العرض المقدم من العملاق الالمانى على تجديد عقده.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع مدافع ليكون بديلا للقائد سيرجيو راموس، الذي اقترب من انهاء مسيرته في الفريق الملكي، وعدم وضوح الرؤية حتى الآن، بشأن تمديد تعاقده مع الريال، حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالي، ووجد ضالته في ألابا، وخاصة أن اللاعب النمساوي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر أيضا.