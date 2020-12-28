صراع على عمرو وردة في اليونان

شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في المفاوضات التي تلقاها نادي فولوس من أجل التعاقد مع الجناح الدولي المصري عمرو وردة وتلقى نادي فولوس عرضين للتعاقد مع وردة أولهما من نادي باوك الذي لعب له الجناح الدولي المصري من قبل، والآخر من نادي آريس الجار اللدود لباوك في مدينة ثيسالونيكي والذي ينافس بقوة على الدوري اليوناني هذا الموسم.