الأهلي السعودي يُعيد إدواردو إلى الملاعب السعودية مجدداً

أعلن النادي الأهلي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، تعاقده مع البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم منافسه المحلي الهلال وشباب الأهلي الإماراتي السابق. وقال الأهلي عبر حسابه على «تويتر»: «أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو (32 عاماً) لتدعيم صفوف الفريق، ووقع اللاعب عقداً مع الأهلي لمدة عام ونصف العام، وذلك بعد رحيله عن شباب الأهلي». وأعلن شباب الأهلي أمس الاثنين انفصاله بالتراضي عن المهاجم البرازيلي الذي تعاقد معه بعد خمسة مواسم قضاها في صفوف الهلال بطل آسيا وحامل لقب الدوري السعودي. ولعب كارلوس إدواردو أيضاً لأندية بورتو البرتغالي ونيس الفرنسي، ويأتي إعلان التعاقد مع كارلوس إدواردو بعد تعادل الأهلي 2-2 خارج أرضه مع الفيصلي في ختام الجولة 16 للدوري المحلي.