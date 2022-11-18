مصطفى محمد يفتتح التسجيل لمنتخب مصر في شباك بلجيكا وديًا

سجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر الأول في شباك بلجيكا، في الدقيقة 34 باللقاء الودي المقام اليوم الجمعة.أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تشكيل ودي بلجيكا المقرر لها الخامسة مساء اليوم باستاد جابر الأحمد الدولي.

تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا وديًا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد حجازي - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - محمود حمادة - محمد صلاح - محمود حسن «تريزيجيه»

خط الهجوم: مصطفى محمد

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة دكتور محمد أبو العلا إراحة حمدي فتحي لاعب المنتخب وعدم مشاركته في ودية بلجيكا المقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم .