مركز التسوية والتحكيم يحكم ببطلان عمومية الزمالك

أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم حكم ببطلان الجمعية العمومية التي اقامها نادي الزمالك يومي 30 و31 اغسطس / آب الماضي.

كان هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك قد أقام الدعوى ضد رئيس نادي الزمالك برقم 40 لسنة 2 ق لعام 2018 أمام المستشار محمد السيد خليفة الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم والذي أحالها للجنة الاستشارية.

وتداولت الجلسات خلال الفترة الحالية وصدر الحكم اليوم ببطلان اجراءات الجمعية العمومية التي أقيمت يومي 30 و31 أغسطس.