يويفا يكتفي بتغريم رونالدو بعد احتفاله المثير ضد أتلتيكو

قرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" تغريم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي بعد إحتفاله المثير للجدل، عقب مباراة أتلتيكو مدريد فى إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا.

أشارت شبكة "سكاى سبورت" الإيطالية، إلى إن اللجنة التأديبية بالاتحاد الأوروبى "يويفا" اكتفت بتغريم كريستيانو رونالدو 20 ألف يورو بسبب احتفاله المثير أمام جماهير أتلتيكو مدريد وعدم إيقافه.