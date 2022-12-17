المغرب ُيسجل هدف التعادل أمام كرواتيا

سجلت كرواتيا هدف الافتتاح في شباك المغرب في المباراة التي تجمعهما الآن لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال قطر.

وأحرز المدافع جوسكو جفارديول، هدف التقدم لكرواتيا في الدقيقة السابعة، وأدرك المدافع المغربي أشرف داري التعادل في الدقيقة التاسعة.