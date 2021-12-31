إصابة دجيكو وثنائي إنتر ميلان بفيروس كورونا

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي إصابة النجم البوسني إدين دجيكو، إلى جانب الثنائي أليكس كورداز ومارتن ساتريانو بفيروس كورونا وقال إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي، "يعلن نادي إنتر ميلان أن نتائج اختبارات أليكس كورداز وإدين دجيكو ومارتن ساتريانو إيجابية لفيروس كورونا بعد الاختبارات التي أجريت أمس" وأضاف النادي فى بيانه، "تم عزل لاعبى النيرازوري الثلاثة بالفعل فى منازلهم وسيتبعون جميع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي".