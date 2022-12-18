الأرجنتين تسجل الهدف الثاني في مرمى فرنسا بمونديال قطر 2022

تقدم المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي (2-0) في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، في نهائي النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لمنتخب "التانغو" في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للقاء، وذلك من ركلة جزاء حصل عليها أنخل دي ماريا.وأضاف أنخل دي ماريا الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 38 من زمن النهائي المقام على استاد "لوسيل"