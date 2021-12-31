تأجيل مباراة ساوثهامبتون ونيوكاسل في الدوري الإنكليزي بسبب كورونا

تأجلت مباراة ساوثهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد التي كان من المقرر أن تقام في 2 يناير، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الانجليزي، بسبب الإصابات العديدة التي ضربت صفوف نيوكاسل بفيروس كورونا وقال الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: "تم تأجيل مباراة ساوثهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت ماري، المقرر إجراؤها في الساعة 2 يوم الأحد 2 يناير، للأسف" أضاف: "لا يزال نيوكاسل يعاني من حالات إصابة بفيروس كورونا المستمرة التي أدت إلى إلغاء مباراته ضد إيفرتون في وقت سابق من هذا الأسبوع" تابع: "وافقت رابطة الدوري الانجليزي على طلب التأجيل لأن النادي ليس لديه العدد المطلوب من اللاعبين المتاحين للمباراة (13 لاعبا خارج الملعب وحارس مرمى واحد).