قمة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنكليزي مهددة بالتأجيل

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب مواجهة تشيلسي ضد ليفربول فى الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي من التأجيل، بسبب معاناة الشرطة الإنجليزية الفترة الحالية من نقص عددى بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية وفرص إقامة مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي ضعيفة جدا، وكان من المقرر إقامة مباراة تشيلسي ضد ليفربول الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة.