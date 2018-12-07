تسبّب قرار لجنة المسابقات داخل اتّحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين ,بإقامة مباراة الزمالك وبتروجيت المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر ,في الدوري الممتاز يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري في حالة كبيرة من الجدل داخل الأوساط الرياضية.

ويتصدّر الفارس الأبيض بقيادة السويسري كريستيان غروس ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة ويأتي نادي بيراميدز في المركز الثاني ويحل النادي الأهلي عاشرا بالمسابقة المحلية وله مباريات مؤجلة من الدور الأول نظرًا لمشاركته في دوري أبطال أفريقيا وكأس زايد للأندية.

يأتي ذلك نظرًا لعدم خوض القلعة البيضاء 3 مباريات مؤجلة من الدور الأول أمام الإسماعيلي وبيراميدز وغريمه التقليدي النادي الأهلي ولجوء لجنة المسابقات إلي تجاهل تلك اللقاءات والإعلان عن إقامة مباراة الزمالك أمام بتروجيت المؤجلة من بداية الدور الثاني في المسابقة المحلية بسبب انتظار عامر حسين تأهل الفارس الأبيض إلي دور الثمانية في البطولة العربية إلا أن نادي الاتحاد السكندري حقق المفاجأة ونجح في إقصاء الزمالك من دور الـ 16.

وأثار القرار حفيظة القلعة البيضاء في ظل عدم إصرار لجنة المسابقات علي عدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل حيث يأتي المستفيد الأول فريقا بيراميدز والأهلي من قرار خوض الزمالك لقاء بتروجيت من الدور الثاني نظرًا لقيام الفريقين بتدعيم صفوف فرقهما بصفقات قوية يمكنها قلب الموازين في الدور الثاني.

ويبدو أن الفارس الأبيض لم يستفد من عقد أية صفقات لدعم خطوطه في انتقالات يناير/ كانون الثاني الشتوية ما يخل بفرصة الزمالك في مواصلة استمراره بالمركز الأول في المسابقة المحلية بالتزامن مع أفضلية للأهلي وبيراميدز في المنافسة علي الصدارة وإقصاء القلعة البيضاء من علي عرش الدوري بفضل تدعيمات صفوف الفريقين.

وخرج النادي الإسماعيلي من سباق توجيه سهام الانتقادات نظرًا لإنشغاله بخوض مباراته في دوري أبطال أفريقيا أمام القطن الكاميروني في دور الـ 32 منتصف الشهر الجاري علي أن يخوض بعدها بأسبوع لقاء الإياب في البطولة الأفريقية.

ويُقرر أن يخوض الفريق الأبيض مباراته المقبلة يوم 14 ديسمبر/كانون الأوّل الجاري أمام نادي القطن التشادي في إطار دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفيدرالية.