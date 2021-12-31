هدف قاتل يحافظ للاتحاد على صدارة الدوري السعودي

حقق فريق اتحاد جدة، الذى يضم بين صفوفه المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، فوزاً قاتلاً على مضيفه الباطن بنتيجة 3-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الجمعة، فى افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وأحرز الهدفين اللاعب ماوريسيو أنتونيو لاعب الباطن فى الدقيقة 5 لفريقه، وفى الدقيقة 8 بالخطأ فى مرماه لصالح الاتحاد وفى الشوط الثاني، سجل محمد ناجي مدافع الباطن هدفا بالخطأ أيضا فى مرماه عند الدقيقة 72 وتعادل للباطن محمد رايحي فى الدقيقة 83، قبل أن يسجل هارون كمارا هدفا قاتلا للاتحاد في الدقيقة 93، لينتهي اللقاء 3-2.