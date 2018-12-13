مصر تتقدم بطلب لتنظيم الأمم الأفريقية

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية المقرر اقامتها في شهر يونيو / حزيران المقبل التي كان مقررا اقامتها في الكاميرون ، قبل أن يقوم بسحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها وفتح الباب أمام دول القارة للتقدم لاستضافتها.

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