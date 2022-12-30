وفاة لاعب كرة القدم السوفيتي باركايا الذي لعب ضد بيليه

توفي مهاجم دينامو تبليسي ومنتخب الاتحاد السوفيتي السابق لكرة القدم، فلاديمير باركايا، حسبما أفادت الدائرة الصحفية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب في جورجيا، اليوم الجمعة.

وتوفي المهاجم السابق عن عمر ناهز 85 عاما.

ولعب باركايا مباراتين مع منتخب الاتحاد السوفيتي، وسجل هدفين.

وشارك باركايا في 4 يوليو 1965 في مباراة ودية جمعت بين منتخب الاتحاد السوفيتي ونظيره البرازيلي في ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو، وشهد اللقاء حينها مشاركة الأسطورة بيليه مع البرازيل حيث سجل هدفين، ليساهم في فوز منتخب "السامبا" بثلاثية دون رد.

يذكر أن بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، توفي أمس الخميس عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع سرطان القولون.