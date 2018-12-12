أنهى مسئولو نادي المصري البورسعيدي، الاتفاق بشكل رسمي مع إيهاب جلال، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة خلفًا لمصطفى يونس.

وعلم "صدى البلد"، أن إيهاب جلال أخطر مسئولي المصري بشكل رسمي بموافقته على تدريب الفريق البورسعيدي، خلال الفترة المقبلة، بعد مفاوضات قوية، شهدتها الأيام القليلة الماضية بين الطرفين.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، توقيع إيهاب جلال على عقود تدريبه للمصري بشكل رسمي، وأكد مصدر أن التوقيع سيكون مساء الأربعاء.