المنتخب التونسي يستهل مشواره في أمم أفريقيا بالخسارة أمام مالي

افتتح المنتخب التونسي مشواره في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون، بالخسارة بهدف دون رد أمام المنتخب المالي، ضمن منافسات المجموعة السادسة. وسجل إبراهيم كوني هدف المباراة الوحيد لمنتخب مالي من ركلة جزاء.